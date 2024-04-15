Токаев прибыл в Армению (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 15 апреля, прибыл с официальным визитом в Армению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства, в государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи главы РК Касым-Жомарта Токаев и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии глава нашего государства и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.

Ранее в Акорде сообщали, что в ходе визита Токаева в Армению проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном

После этого глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

Добавим, что в начале апреля Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Узбекистан – в аэропорту его лично встретил Шавкат Мирзиеев.

Главы двух государств провели неформальную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы. А после Мирзиеев лично проводил Токаева в аэропорту Ургенча.