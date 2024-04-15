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Токаев и Пашинян провели переговоры в расширенном формате

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Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никола Пашиняна
Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никола Пашиняна. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в расширенном формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

После встречи в узком формате главы Казахстана и Армении продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве президента.

"Мы полностью поддерживаем инициативу о выведении на новый уровень казахско-армянского взаимодействия. Мы с большим уважением относимся к уходящей вглубь веков истории, древней культуре и традициям армянского народа", – отметил глава государства.

Лидер Казахстана назвал символичным то, что его визит проходит в год 25-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. За четверть века были заложены прочные основы двусторонних отношений, активно развивается политический диалог, налажены связи между правительствами и парламентами.

Президент считает, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении.

Касым-Жомарт Токаев обозначил наиболее перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Наиболее актуальной задачей, по его словам, является придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию. Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве.

Никол Пашинян отметил большие перспективы, открывающиеся в контексте первого визита президента Казахстана в Армению.

"Ваш визит имеет очень большую значимость. Могу сказать, что во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что при этом мы не забываем также культурно-гуманитарную сферу.

В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении. В целом, наша повестка достаточно богата и насыщена. Уверен, что в результате Вашего визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества", – подчеркнул глава правительства Армении.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян. Фото: Акорда

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали Совместное заявление.

Также в рамках официального визита президента Казахстана в Ереван также были подписаны следующие документы:

  1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции;
  2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан;
  3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
  4. Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
  5. Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и Администрацией Армавирской области Республики Армения;
  6. Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;
  7. Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
  8. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2024-2025 годы;
  9. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  10. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом. Его торжественно встретили в государственной резиденции Армении.

Также ранее президент Казахстана и премьер-министр Азербайджана провели переговоры в узком формате.

При этом ранее в Акорде сообщали, что у главы государства также запланирована встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. После этого он вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2084954-tokaev-i-pashinyan-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate/

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