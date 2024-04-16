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Когда паводки на севере Казахстана пойдут на спад, ответили метеорологи

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Пик паводка на севере Казахстана еще не наступил - метеорологи предупреждают, что вода будет прибывать еще несколько дней, передает сайт телеканала КТК.

В Северо-Казахстанской области паводковая обстановка остается сложной - в регионе подтопило больше тысячи домов и несколько тысяч дачных участков. Впервые из берегов вышло озеро Пестрое, залив парк "Северная звезда" с главным городским пляжем.

Два из трех въездов в областной центр затоплены, выезд и въезд в город со стороны Астаны залит водой. Высота перелива – около метра. Проехать здесь могут только грузовики и техника высокой проходимости.

В регионе уже эвакуировали больше 11 тысяч человек. Кто-то разместился у родных, кто-то - в пунктах эвакуации.

Из затопленных домов спасатели на лодках продолжают вызволять домашних животных и птицу. Избавленных от гибели четвероногих сразу встречают волонтеры. Зоозащитники просят разрешить им тоже отправиться в зоны бедствия.

Прогнозы метеорологов пока неутешительные. Побитые рекорды половодья, оказывается, только начало. Пик паводка в городе впереди.

"У города Петропавловска, мы знаем, опасная отметка начальная – это 940, это когда у нас выход в пойму. А на сегодня мы уже все наши критические отметки, которые у нас есть в ведомости опасных, мы уже их превысили. Также этот уровень превышен, уровень 2017 года. Пик паводка ожидаем к 17-18 апреля", - сообщила директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО Кымбат Мергалимова.

Метеорологи уже предупредили, что будет и вторая волна. В Петропавловске ее ждут через неделю.

Источник: КТК

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что вторая волна паводков ожидается в трех регионах Казахстана, в том числе в СКО.

Добавим, что в прошлую пятницу в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. О возобновлении водоснабжения в городе сообщили вчера утром.

А в субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Помимо этого, в воскресенье в Петропавловске закрыли въезд в город, а вчера учеников перевели на дистанционное обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085398-kogda-pavodki-na-severe-kazahstana-poydut-na-spad-otvetili-meteorologi/

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