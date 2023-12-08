Почему затянулся процесс подписания сделки по передаче АМТ, объяснил Шарлапаев

Министр промышленности и строительства на брифинге правительства объяснил, почему переговоры по передаче АМТ новому инвестору завершились с задержкой на семь дней, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сегодня сообщил, что сделка по передаче АМТ Казахстану завершена.

"Подписание произошло вчера, 7 декабря, расчет и перевод акций были закончены вчера во второй половине дня", – сообщил он.

Журналисты напомнили, что сделку планировали завершить до 30 ноября. Они поинтересовались, почему процедура затянулась на 7 дней.

"Это большая транзакция и большой актив, и здесь задержка произошла буквально на 7 дней, что в такой ситуации вполне объяснимо с учетом и юридической работы, которая должна была быть сделана, и вели переговоры длительные по размеру пожертвований в Фонд "Казахстан халқына" со стороны АМТ и об условиях дальнейшей работы предприятия. С учетом размеров сделки и с учетом ее результатов задержка в 7 дней вполне допустима", – резюмировал Шарлапаев.

Также сегодня министр сообщил, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название "КарМет", а прежний инвестор АМТ пожертвует в казахстанский фонд "Қазақстан халқына" 16 млрд тенге.

К слову, новым инвестором стал бизнесмен Андрей Лаврентьев, возглавляющий группу компаний Аллюр (Allur). Подробнее о нем мы писали тут.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Тот, в свою очередь, заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане.

В начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

10 ноября было объявлено, что ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки".