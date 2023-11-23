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30 лет независимости Казахстана

Стало известно, когда объявят нового акционера АМТ

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Вывеска на здании
АМТ. Фото: пресс-служба КРЕМ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Сената рассказал, когда ожидать решения по новому акционеру АО "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили премьер-министра прокомментировать вопрос о том, когда будет все же назван новый акционер "АрселорМиттал Темиртау".

"Мы сейчас над этим конкретно работаем. И мы себе ставили дедлайн - до конца ноября завершить эту сделку, юридическое оформление этой сделки. И мы к этому идем. Дай Бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного, и на следующей неделе, думаю, завершим. И после этого мы вас проинформируем", - заявил глава кабмина.

Смаилов напомнил, что для выкупа этого предприятия бюджетные средства не будут использованы.

"Не будут использованы средства государства, будут привлечены средства инвесторов. И вот за счет средств инвестора мы выкупим обратно у Миталла данное предприятие.

Предварительное соглашение мы заключали еще месяц назад. И теперь нам нужно подписать заключительный договор купли-продажи, который мы планируем на следующей неделе.

Пока не подписан этот договор, мы не можем озвучить, кто инвестор. Но после этого мы обязательно проинформируем. Инвестор казахстанский, да", - заявил он.

Детали уже позже озвучил его зам Роман Скляр.

"Решение по АМТ будет озвучено до 30 ноября. Должны быть подписаны все соответствующие документы между АМТ и национальным инвестором, после чего уже будет разработана программа реанимации предприятия: реконструкции необходимо подвергнуть ряд объектов данного предприятия.

Но главная задача - это улучшения в области промышленной безопасности, потому что нет ничего важнее жизни людей. Второй момент - это экологические мероприятия, которые инвестор должен сделать. И на третьем месте - социальные вопросы, вопросы заработной платы и социального обеспечения. Кроме того, моногород Темиртау, где проживает порядка 150 тыс. человек, тоже нуждается в поддержке этого предприятия", - сообщил он.

Инвестор, по словам Скляра, национальный, который способен в это предприятие вложить необходимые средства.

ЧП на шахте им.Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

В конце октября глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047276-stalo-izvestno-kogda-obyavyat-novogo-aktsionera-amt/

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