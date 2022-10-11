Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана завершится сегодня. Кто успел подать документы

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 11 октября, в 18:00 закончится выдвижение кандидатов в президенты Казахстана на предстоящих выборах. Кто уже зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно графику предвыборных мероприятий, озвученному еще в сентябре, у кандидатов в президенты было 11 дней, чтобы предоставить документы в ЦИК - выдвижение началось 23 сентября.

Между тем на полдень 11 октября документы в ЦИК подали девять человек.

Кто уже соответствует требованиям кандидата в президенты

Первым документы о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана в Центризбирком подал член Содружества профсоюзов "Аманат" Мейрам Кажыкен. В ЦИК уже объявили о его соответствии предъявляемым к кандидатам требованиям.

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

После него в Центральную избирательную комиссию были предоставлены документы о выдвижении Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты Казахстана от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". Центризбирком также признал его отвечающим всем требованиям кандидатом.

Жигули Дайрабаев. Фото: atameken.kz

7 октября документы подал кандидат от оппозиции - член Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев. Центральная избирательная комиссия признала его соответствующим требованиям к кандидатам в президенты.

Нурлан Ауесбаев. Фото: osdp.kz

В тот же день Центризбирком принял документы и от действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева - он был выдвинут Народной коалицией, в которую вошли несколько партий и общественных объединений.

8 октября в Центризбиркоме сообщили, что Токаев соответствует предъявляемым Конституцией и законом "О выборах" требованиям.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В предстоящей гонке за кресло президента будут участвовать и женщины - 7 октября РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" выдвинуло кандидатом в президенты Каракат Абден. Сегодня ЦИК признал ее соответствующей всем требованиям к кандидатам.

Каракат Абден. Фото: Facebook / Karakat Abden

Чьи кандидатуры еще не одобрены ЦИК

7 октября в ЦИК РК были представлены документы Нуржана Альтаева о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана республиканским общественным объединением "Мұқалмас".

В тот же день в ЦИК поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО "Мұқалмас" о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева в президенты страны. Сообщалось, что по данному факту компетентными органами проводится проверка.

Нуржан Альтаев. Фото: Facebook.com/Altayev.Online

За пост главы государства поборется также Талгат Ергалиев - его кандидатуру выдвинул Союз строителей Казахстана. Ергалиев также уже сдал документы в ЦИК. К слову, он уже принимал участие в президентских выборах в 2019 году.

Талгат Ергалиев. Фото: Facebook / Талгат Ергалиев

Вчера, 10 октября, общественное объединение "Халық демографиясы" выдвинуло своего кандидата в президенты - Жуматая Алиева. Он также подал документы в Центризбирком. Алиев, как и предыдущий кандидат, уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента Казахстана на выборах в 2019 году.

Жуматай Алиев. Фото: parlam.kz

Сегодня РОО "Қазақ аналары – дәстүрге жол" выдвинуло в кандидаты в президенты еще одну женщину - правозащитницу Салтанат Турсынбекову. Документы в ЦИК Турсынбекова пока не подала.

Салтанат Турсынбекова. Фото: instagram.com/saltanat.parhatkyzy

Теперь в Казахстане ожидаются следующие мероприятия, связанные с выборами:

с 23 сентября по 21 октября пройдет проверка на соответствие кандидата требованиям закона. Сбор и проверка подписей (29 дней);

с 21 октября по 18 ноября – предвыборная агитация (28 дней);

19 ноября – день тишины;

20 ноября – день голосования;

с 21 ноября по 27 ноября – подведение предварительных итогов;

27 ноября – установление итогов и регистрация избранного президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992089-vydvizhenie-kandidatov-v-prezidenty-kazahstana-zavershitsya-segodnya-kto-uspel-podat-dokumenty/