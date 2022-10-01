Кандидатом в президенты от оппозиции стал Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев. Фото: facebook

В Астане состоялся XIX Съезд партии ОСДП, в ходе которого были выдвинуты 5 кандидатов в президенты. По итогам голосования кандидатом в президенты от партии ОСДП был избран Нурлан Ауесбаев, передает NUR.KZ.

"Съезд решил избрать кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича", - сказал председатель партии Асхат Рахимжанов.

Напомним, накануне Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата на предстоящие президентские выборы. Им стал Жигули Дайрабаев.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. С графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990592-nurlan-auesbaev-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/