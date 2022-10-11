Партия "Ауыл" отреагировала на шутку Ертысбаева о кандидате Дайрабаеве

Ермухамет Ертысбаев. Фото: Народная партия Казахстана

В народно-демократической патриотической партии "Ауыл" отреагировали на высказывание лидера Народной партии Ермухамета Ертысбаева о кандидате в президенты Казахстана Жигули Дайрабаеве. Комментарий опубликован на официальном сайте партии.

Высказывание Ертысбаева назвали "некорректным выпадом", который вызывает "крайнее сожаление и справедливое осуждение" политика. По мнению партии "Ауыл", слова Ертысбаева не соответствуют правилам открытой и честной политики в преддверии выборов и не делают ему чести.

"Это не более чем популистская попытка сделать себе имя на кандидате от партии "Ауыл", который имеет безупречную репутацию.

Попытки глумиться над именем другого гражданина – это отвратительная выходка, проявление бескультурья и бестактности, граничащая с гражданской дискриминацией.

Нам искренне жаль, что лидеры другой партии ведут себя как политические карлики", - говорится в комментарии партии "Ауыл".

Однопартийцы Дайрабаева отметили, что подобные методы "подрывают доверие общества в целом к принципам человечности и гуманным государственным устоям".

"Мы твердо убеждены, что подобным явлениям нет места в казахстанском обществе, где чтят и уважают общечеловеческие ценности и добрые традиции нашей нации", - заявили в партии.

Речь идет о высказывании Ертысбаева, прозвучавшем на съез­де Народной партии Казахстана. Тогда, отвечая на вопрос о шансах Жигаули Дайрабаева на победу в предстоящих выборах, Ермухамет Ертысбаев заявил, что они невелики, ибо "никто не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули".

Напомним, ранее ЦИК признала Жигули Дайрабаева соответствующим требованиям к кандидатам в президенты РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992078-partiya-auyl-otreagirovala-na-shutku-ertysbaeva-o-kandidate-dayrabaeve/