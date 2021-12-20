От "особого статуса" до срыва вакцинации: чем запомнился Цой за 1,5 года работы главой Минздрава

Алексей Цой. Фото: primeminister.kz

Алексей Цой спустя 1,5 года работы в качестве главы Минздрава покинул свой пост – во время пандемии эта должность оказалась одной из самый критикуемых и сложных в стране, поэтому NUR.KZ предлагает вспомнить, чем казахстанцам запомнился бывший министр.

Назначен в пик пандемии

Цой стал министром здравоохранения в июне 2020-го – в Казахстане был пик эпидемии коронавируса с множеством заболевших и смертельных исходов, его предшественник Елжан Биртанов заразился КВИ и ушел с должности. Кроме полного локдауна у страны не было иных мер борьбы с COVID-19.

Сегодня, уходя с должности, Алексей Цой написал пост в соцсетях, где подвел итоги своей работы – Цой заявил, что президент ставил задачу стабилизации ситуации с COVID-19 и повышения потенциала системы здравоохранения. Медикам подняли зарплаты, в регионах построили больницы, закупили новые скорые помощи и ИВЛ, выпустили Qazvac и т.д.

Токаев усомнился в правительстве и наделил Цоя особым статусом

После назначения Цоя на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил: если чиновники не улучшат эпидситуацию за 2 недели, он ставит их работу под сомнение. Цоя тогда президент наделил особым статусом – его требования стали приоритетными.

Срыв сроков вакцинации

Вакцинацию в стране начали 1 февраля 2021 года – заявлялось, что в Казахстане привьют 10 млн человек до сентября. Однако выполнить это не удалось – к сентябрю в стране привили лишь 6,5 млн граждан.

Еще в апреле Токаев заявил, что Цой "снизил обороты".

"В течение апреля вы должны переломить ситуацию, иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует", - отмечал президент.

Цоя не раз спрашивали, уйдет ли он в отставку в связи с недостижением результата.

Деление казахстанцев по цветам – ввод Ashyq

После начала вакцинации в Казахстане вводят Ashyq и делят казахстанцев на "синих", "зеленых" и "красных" – изначально заявлялось, что приложение не имеет никакой связи со статусом вакцинации и показывает лишь зараженность и контактность.

Однако затем приложение объединили с паспортом вакцинации – теперь "зелеными" стали не просто здоровые граждане, а получившие прививку.

Проблемы с Pfizer

В июле Токаев заявил, что поставка вакцины Pfizer в Казахстан была сорвана, и в этом виновато правительство.

Цой объяснил причину срывов срока поставки.

Минздрав обвиняли в том, что ведомство "что-то не договаривает", поскольку условия и сроки поставки Pfizer в Казахстан держались в секрете.

Как итог – вакцину завезли, но доступна она пока только детям, беременным женщинам и кормящим матерям. Остальным казахстанцам предлагается ставить Pfizer платно, но цена на препарат пока не установлена.

Также в ноябре Цой заявил, что первым в Казахстане привьет своих детей с вакциной Pfizer.

Нападение антиваксеров

Тем временем в столице антиваксеры "напали" на представителей Минздрава – в ведомство пришли протестующие против принудительной вакцинации женщины, которые требовали выхода Цоя.

Министр к ним не вышел, заявив, что к антиваксерам спустились "доступные специалисты".

Минздрав нарушил правила санврача

В марте в Алматы прошло заседание с участием Цоя – казахстанцам эта новость запомнилась тем, что представители Минздрава нарушили требования алматинского санврача. В Алматы в это время был карантин с запретом любых массовых мероприятий, однако ради заседания чиновники собрались лично, в том числе глава Минздрава, аким Алматы, сам санврач и другие.

Прививка Цоя и завод по производству QazVac

Цой стал одним из первых, кто привился казахстанской вакциной QazVac.

Министра не раз спрашивали, почему завод по производству QazVac все еще не запущен. Цой заявил, что Минздрав является лишь заказчиком вакцины, сам завод строит Жамбылская область.

QazVac не регистрируют в ВОЗ

Вакцина QazVac "зависла" с официальным признанием ее со стороны ВОЗ – за время работы Цоя министром вопрос довести до конца не удалось. В ноябре Цой встречался в Женеве с главой ВОЗ и попросил его ускорить процесс регистрации казахстанской вакцины.

Токаев поблагодарил Цоя

Стало известно, что Алексей Цой покидает пост главы Минздрава не просто так – он займет другую должность. Сам Цой в соцсетях написал, что будет развивать здравоохранение через науку.

Как сообщил пресс-секретарь президента, Токаев поблагодарил Цоя за работу по борьбе с коронавирусом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947501-ot-osobogo-statusa-do-sryva-vaktsinatsii-chem-zapomnilsya-tsoy-za-15-goda-raboty-glavoy-minzdrava/