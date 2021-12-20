Алексей Цой. Фото: СЦК

Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Цой занял кресло главы Минздрава 25 июня 2020 года.

Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Проходил стажировку в Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и других странах. Является доктором делового администрирования, кандидатом медицинских наук.

Карьерный путь начал в 1998 году с должности главного бухгалтера, а затем был коммерческим директором ТОО "Аспан Шымкент".

В 2002-2004 годах работал врачом-эндоскопистом в Республиканской клинической больнице и Национальном научном медицинском центре.

В 2004-2007 годах — врач-эндоскопист, старший научный сотрудник Национального научного медицинского центра.

В 2007-2010 годах работал исполняющим обязанности директора, директором Центра внедрения современных технологий Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2010-2011 годах — исполняющий обязанности начальника, начальник Медицинского центра Управделами президента.

В 2011-2014 годах — главный врач Городской больницы №1 столицы.

С 2014 по 2017 годы занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития Казахстана.

С 2017 по 2019 работал вице-министром здравоохранения.

С февраля 2019 года руководил Медицинским центром Управления делами президента.

22 июня 2020 года назначен первым вице-министром здравоохранения Казахстана, а затем министром здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947445-tsoy-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-zdravoohraneniya/