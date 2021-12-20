Токаев поблагодарил бывшего главу Минздрава Алексея Цоя за работу

Алексей Цой. Фото: Служба центральных коммуникаций

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу, об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил бывшего министра здравоохранения Алексея Цоя за активную работу, особенно в Казахстане, за работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - написал Уали.

Напомним, сегодня стало известно, что Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения. Соответствующий указ подписал глава государства.

Как позже пояснили в пресс-службе министерства, Алексей Цой покинул пост по собственному желанию.

Отметим, что кресло главы Минздрава он занимал с 25 июня 2020 года.

Кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения, пока неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1947474-tokaev-vyrazil-blagodarnost-byvshemu-glave-minzdrava-alekseyu-tsoyu/