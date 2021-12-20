Цой объяснил свой уход с поста главы Минздрава

Алексей Цой. Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения РК

Экс-министр здравоохранения Алесей Цой объяснил свой уход с должности главы Минздрава, опубликовав пост в своем Facebook-аккаунте.

По словам бывшего министра, он решил перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы.

В этом же посте экс-глава Минздрава подвел итоги своей работы на посту министра. Он отметил, что во время его руководства министерству удалось создать условия для реагирования на эпидугрозы:

в каждом регионе построены новые инфекционные больницы,

модернизирован парк машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, передвижных медицинских комплексов на селе,

отечественная фармпромышленность показывает высокий рост производительности,

создан необходимый запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения,

повышен потенциал СЭС и лабораторной службы,

выпущена вакцина QazVac.

"Буквально за короткое время сфера здравоохранения окрепла, нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие", - написал Цой.

Он также добавил, что за время его руководства Минздравом был утвержден нацпроект "Здоровая нация", налажено продуктивное партнерство с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН, запущены проекты по оцифровке здравоохранения.

"Хотел поблагодарить руководство страны, администрацию президента, премьер-министра, коллег по правительству, родное министерство здравоохранения, все местные исполнительные органы, гражданский сектор, СМИ, волонтеров, неправительственные организации и дорогих наших медицинских работников за оказанное доверие и проделанную совместную колоссальную работу во благо народа Казахстана.

В ближайшее время определимся с новым вектором трудового пути. Впереди ждут новые проекты. Всем желаю добра, крепкого здоровья и позитивного настроения", - завершил свой пост экс-глава Минздрава.

Напомним, ранее благодарность бывшему министру выразил глава государства.

Алексей Цой занял главы министерства здравоохранения в июне 2020 года. Сегодня стало известно, что он покидает пост министра. В пресс-службе министерства сообщили, что Цой уволился по собственному желанию из-за перехода на другую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947481-tsoy-obyasnil-svoy-uhod-s-posta-glavy-minzdrava/