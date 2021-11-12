Министр Цой: Я буду первым примером, своих детей вакцинирую

Алексей Цой. Фото: ortcom.kz

Глава Минздрава в кулуарах СЦК прокомментировал вопрос, порекомендует ли он своим друзьям и знакомым, у которых есть дети старше 12 лет, привить их от коронавируса вакциной Comirnaty от BioNTech/Pfizer, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, обязательно. Я буду первым примером, своих детей вакцинирую. Тоже жду вакцину. У меня есть сын, который подпадает под этот возраст. Я жду, как будут в школе прививать, так (и мой сын - прим. ред.) будет прививаться", - сказал Алексей Цой.

При этом, он отметил, что детей будут прививать только после информированного согласия родителей или иных законных представителей детей.

"Вакцину не поставят, если нет информированного согласия родителей. Другой вопрос - у нас просят, мы сейчас ждем, когда в Нур-Султан придет вакцина, чтобы привить детей. Списки собирают, кто желает", - добавил он.

Глава Минздрава также заверил, что непривитых детей не будут в последующем переводить на онлайн-обучение.

"Нет, это никак не связано, ни в коем случае невакцинированных детей не будут переводить на онлайн-обучение. Это добровольная вакцинация", - резюмировал Цой.

Напомним, уже с сегодняшнего дня в Алматы стартовала кампания по вакцинации подростков. Для этого используется препарат Comirnaty, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.

Также недавно стало известно, что вакцина поступила и в Нур-Султан.

Ранее на брифинге в СЦК представители Минздрава ответили, присвоят ли детям "зеленый", "синий" или "красный" статусы вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941996-ministr-tsoy-ya-budu-pervym-primerom-svoih-detey-vaktsiniruyu/