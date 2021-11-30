Цой попросил главу ВОЗ ускорить регистрацию казахстанских вакцин

Алексей Цой и Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: instagram.com/healthcare.gov.kz

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в Женеве встретился с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Минздрава.

Как сообщили в министерстве, в первую очередь Цой поблагодарил ВОЗ за поддержку и высокое доверие, оказанное Казахстану при приглашении председательствовать на 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Алексей Цой также рассказал главе ВОЗ о казахстанских вакцинах против коронавируса - это инактивированная вакцина QazCovid-in (QazVac) и субъединичная вакцина QazCoVac-P.

Как отметил глава Минздрава, что QazVac является единственной вакциной, разработанной в мусульманских странах, она имеет халал-сертификат, предоставленный духовным управлением мусульман Казахстана.

Кроме того, Цой рассказал также, что в июне 2021 года вторая казахстанская вакцина против COVID-19 QazCoVac-P была внесена в список вакцин-кандидатов ВОЗ в фазе клинических исследований.

В связи с этим казахстанский министр попросил главу ВОЗ оказать поддержку в ускорении процесса регистрации казахстанских вакцин.

В ходе встречи стороны также обсудили способы борьбы с новым штаммом КВИ "омикроном".

"Мы предлагаем объединить два важных термина сферы здравоохранения - первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) и всеобщий охват услугами здравоохранения (ВУОЗ) и продолжить продвигать на уровне ООН объединенную повестку здравоохранения в преддверии заседания высокого уровня по всеобщему охвату услугами здравоохранения в ходе Генассамблеи ООН в 2023 году", - заключил Цой.

Ранее встречу с главой Всемирной организации здравоохранения провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944553-tsoy-poprosil-glavu-voz-uskorit-registratsiyu-kazahstanskih-vaktsin/