Тамара Дуйсенова. Фото: akorda.kz

Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе президента Казахстана.

Напомним, что пост министра труда и соцзащиты населения она заняла 11 апреля 2022 года. В апреле 2023 года Дуйсенову переназначили на эту же должность.

Добавим, что по информации с официального сайта Министерства труда и социальной защиты населения, Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР (ныне – Туркестанская область).

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности "инженер-экономист". Является кандидатом экономических наук

Трудовой стаж:

учительница средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области (01.1988-06.1988);

экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР, город Ташкент (11.1988-09.1992);

старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области (09.1992-10.1993);

руководитель отдела компании "Перизат-Холдинг", город Сарыагаш Южно-Казахстанской области (10.1993-01.1994);

советник главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области (01.1994-11.1994);

заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (11.1994-05.1997);

первый заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (05.1997-12.1997);

первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области (12.1997-03.1999);

заместитель акима Южно-Казахстанской области, город Шымкент (03.1999-09.2002);

вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана (09.2002-09.2006);

заместитель акима Южно-Казахстанской области, город Шымкент (09.2006-01.2008);

ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана (01.2008-02.2013);

вице-министр труда и социальной защиты населения (02.2013-06.2013);

и.о. министра труда и социальной защиты населения (06.2013-06.2013);

министр труда и социальной защиты населения (06.2013-08.2014);

министр здравоохранения и социального развития (08.2014-01.2017);

министр труда и социальной защиты населения (01.2017-02.2018);

секретарь партии "Нур Отан" (02.2018-07.2019);

президент акционерного общества "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения РК (07.2019-05.2020);

внештатный советник президента Казахстана (07.2019-05.2020);

помощник президента – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента (05.2020-04.2022).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2023885-tamara-duysenova-naznachena-zamestitelem-premer-ministra/