Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда

Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра РК. При этом она была освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По информации официального сайта Министерства труда и социальной защиты населения РК, ранее Тамара Дуйсенова была заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.

Она родилась 11 января 1965 года в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

Окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности "инженер-экономист". Кандидат экономических наук.

Трудовой стаж:

- учительница средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области (01.1988-06.1988);

- экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР, город Ташкент (11.1988-09.1992);

- старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области (09.1992-10.1993);

- руководитель отдела компании "Перизат-Холдинг", город Сарыагаш Южно-Казахстанской области (10.1993-01.1994);

- советник главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области (01.1994-11.1994);

- заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (11.1994-05.1997);

- первый заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (05.1997-12.1997);

- первый заместитель акима Шымкента (12.1997-03.1999);

- заместитель акима Южно-Казахстанской области (03.1999-09.2002);

- вице-министр труда и социальной защиты населения РК (09.2002-09.2006);

- заместитель акима Южно-Казахстанской области (09.2006-01.2008);

- ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (01.2008-02.2013);

- вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013-06.2013);

- и.о. министра труда и социальной защиты населения РК (06.2013-06.2013);

- министр труда и социальной защиты населения РК (06.2013-08.2014);

- министр здравоохранения и социального развития РК (08.2014-01.2017);

- министр труда и социальной защиты населения РК (01.2017-02.2018);

- секретарь партии "Нур Отан", город Нур-Султан (02.2018-07.2019);

- президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения РК (07.2019-05.2020);

- внештатный советник президента РК (07.2019-05.2020);

- помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (05.2020-04.2022);

- министр труда и социальной защиты населения РК (с 11 апреля 2022 года);

- заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения РК (с 8 июня 2023 года).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034996-tamara-duysenova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-ministra-truda/