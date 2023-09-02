Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда

Опубликовано:

Тамара Дуйсенова
Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра РК. При этом она была освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По информации официального сайта Министерства труда и социальной защиты населения РК, ранее Тамара Дуйсенова была заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.

Она родилась 11 января 1965 года в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

Окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности "инженер-экономист". Кандидат экономических наук.

Трудовой стаж:

- учительница средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области (01.1988-06.1988);

- экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР, город Ташкент (11.1988-09.1992);

- старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области (09.1992-10.1993);

- руководитель отдела компании "Перизат-Холдинг", город Сарыагаш Южно-Казахстанской области (10.1993-01.1994);

- советник главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области (01.1994-11.1994);

- заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (11.1994-05.1997);

- первый заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (05.1997-12.1997);

- первый заместитель акима Шымкента (12.1997-03.1999);

- заместитель акима Южно-Казахстанской области (03.1999-09.2002);

- вице-министр труда и социальной защиты населения РК (09.2002-09.2006);

- заместитель акима Южно-Казахстанской области (09.2006-01.2008);

- ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (01.2008-02.2013);

- вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013-06.2013);

- и.о. министра труда и социальной защиты населения РК (06.2013-06.2013);

- министр труда и социальной защиты населения РК (06.2013-08.2014);

- министр здравоохранения и социального развития РК (08.2014-01.2017);

- министр труда и социальной защиты населения РК (01.2017-02.2018);

- секретарь партии "Нур Отан", город Нур-Султан (02.2018-07.2019);

- президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения РК (07.2019-05.2020);

- внештатный советник президента РК (07.2019-05.2020);

- помощник президента РК – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (05.2020-04.2022);

- министр труда и социальной защиты населения РК (с 11 апреля 2022 года);

- заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения РК (с 8 июня 2023 года).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034996-tamara-duysenova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-ministra-truda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.