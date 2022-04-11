Тамара Дуйсенова вновь стала министром труда и соцзащиты населения

Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.

Этим же указом Дуйсенова освобождена от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

Согласно информации на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты населения, Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание старшего сержанта-медсестры гражданской обороны.

Владеет казахским, русским, немецким, английским и узбекским языками.

В разные годы работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область), вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2014 по 2017 год была министром здравоохранения и социального развития РК.

С 2017 по 2018 год занимала пост министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2019 году была назначена руководителем Центра развития трудовых ресурсов.

С мая 2020 года была помощником президента.

Напомним, ее предшественник на посту главы Минтруда Серик Шапкенов ранее получил должность акима Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964414-tamara-duysenova-naznachena-ministrom-truda-i-sotszaschity-naseleniya/