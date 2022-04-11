Тамара Дуйсенова вновь стала министром труда и соцзащиты населения
Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.
Этим же указом Дуйсенова освобождена от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.
Согласно информации на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты населения, Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства.
Имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание старшего сержанта-медсестры гражданской обороны.
Владеет казахским, русским, немецким, английским и узбекским языками.
В разные годы работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область), вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 2014 по 2017 год была министром здравоохранения и социального развития РК.
С 2017 по 2018 год занимала пост министра труда и социальной защиты населения РК.
В 2019 году была назначена руководителем Центра развития трудовых ресурсов.
С мая 2020 года была помощником президента.
Напомним, ее предшественник на посту главы Минтруда Серик Шапкенов ранее получил должность акима Атырауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964414-tamara-duysenova-naznachena-ministrom-truda-i-sotszaschity-naseleniya/