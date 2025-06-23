Нефть резко подорожала после ударов США по Ирану

Мировые рынки отреагировали на удары США по Ирану ростом цен на нефть Brent - на пике скачка ее стоимость поднялась выше 80 долларов впервые с января.

Как пишет РБК, мировые рынки отреагировали нервно на удары США по Ирану, наиболее яркая динамика была зафиксирована в котировках нефти.

На пике стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures доходила до $81,4, но позднее произошел откат вниз. Тем не менее цена нефти поднялась выше $80 впервые с 21 января 2025 года.

По состоянию на 07:22 мск (05:22 по времени Астаны - прим. ред.):

Нефть: +2%, до $78,55 за баррель;

Золото: -0,25%, до $3377,4 за унцию (в моменте цена была выше $3400);

Фьючерсы на индексы США: снижение в пределах 0,2-0,4%.

Bloomberg поясняет, что нефть в центре внимания, поскольку любые перебои в движении через Ормузский пролив, крупнейшую артерию для мировой нефти и природного газа, вызвали бы скачок цен.

Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна оставляет за собой все варианты реагирования, пока не было никаких признаков фактического перебоя в физических потоках нефти, отмечается в статье.

По мнению наблюдателей, сохранится ли эта тенденция, во многом зависит от следующих шагов Ирана.

"Весьма вероятно, что Иран каким-то образом нанесет ответный удар по Соединенным Штатам", - сказал Бен Зала, старший преподаватель международных отношений в Университете Монаша в Мельбурне.

"В этом отношении рынок будет очень, очень остро реагировать на военные события в регионе - по акциям, облигациям, валютам - потому что мы просто не знаем, как именно это будет происходить", - пояснил он.

Напомним, Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив на фоне атак США и Израиля.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Президент Дональд Трамп минувшей ночью в соцсетях сообщил, что не исключает смену режима в Иране. Тем временем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.

Сегодня сообщалось, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву. Он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить сложившуюся ситуацию.

Кроме того, власти США предупредили о риске атак внутри страны после ударов по Ирану - национальная система предупреждения о террористической угрозе распространила соответствующий бюллетень.