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    Израиль запускает рейсы для желающих покинуть страну

    Опубликовано:

    Самолет летит в небе
    Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Оставшиеся в Израиле после начала конфликта с Ираном иностранцы смогут покинуть страну самолетом. В первый день планируется выпустить более тысячи человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

    По информации издания, сегодня, 23 июня, Израиль начал организовывать рейсы для желающих покинуть страну. Об этом сообщила министр транспорта Мири Регев.

    При этом говорится об ограничениях: один борт сможет вывозить до 50 пассажиров. Первыми рейсами из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве Израиль рассчитывает выпустить более тысячи пассажиров.

    "Мы ожидаем, что местные авиалинии выполнят 24 входящих репатриационных рейса из международных пунктов назначения в понедельник, и на каждом исходящем рейсе будет установлено ограничение в 50 пассажиров.

    Нам необходимо ограничить количество пассажиров в самолетах на взлетно-посадочной полосе в этот сложный период, когда аэропорт может стать целью", - заявила министр транспорта Мири Регев.

    Регев отметила, что к выходным можно будет оценить возможность увеличить число пассажиров и количество часов для выполнения полетов.

    Издание напоминает, что из-за продолжающегося конфликта с Ираном с 13 июня небо было закрыто. Так, в Израиле после начала обмена ударами с Ираном остались более 40 тыс. туристов, которые не могли вылететь из-за ограничений.

    Также со среды репатриационные рейсы выполняются, чтобы вернуть в Израиль более 100 тыс. граждан страны из-за рубежа - из Европы и США. Самолеты израильских авиакомпаний El Al, Israir и Arkia выполняют рейсы преимущественно в дневное время суток из-за повторяющихся ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана.

    Напомним, по информации на 20 июня, из Израиля эвакуировано 66 казахстанцев, из Ирана 78 - через Египет, Армению, Азербайджан и Туркменистан.

    Также ранее сообщалось, что после того, как Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

    До этого Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране. Под атаку попали объекты в районе Тегерана и Исфахана.

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