"Будут иметь последствия": Иран пригрозил США после атак на ядерные объекты страны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия, передает NUR.KZ.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал в X официальное заявление после ударов США по ядерным объектам в Иране. По его словам, Соединенные Штаты совершили грубое нарушение Устава ООН, международного права, напав на "мирные ядерные установки Ирана".

"События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь непреходящие последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением.

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

Вскоре в Иране заявили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности.

А накануне стало известно, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

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