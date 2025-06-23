В США готовятся к терактам после удара по Ирану

Власти США предупредили о риске атак внутри страны после ударов по Ирану - национальная система предупреждения о террористической угрозе распространила соответствующий бюллетень, передает NUR.KZ.

Власти отметили, что продолжающийся иранский конфликт создает повышенную угрозу для США. Данное предупреждение было опубликовано 22 июня после атаки США на ряд объектов Ирана.

На текущий момент предупреждение действует до 22 сентября.

Граждан предупредили, что в ближайшее время вероятны кибератаки на американские сети со стороны тех, кто поддерживает Иран.

"Кроме того, Иран уже давно намерен атаковать должностных лиц правительства США, которых он считает ответственными за смерть иранского военного командира, убитого в январе 2020 года. Вероятность того, что воинствующие экстремисты на родине самостоятельно мобилизуются на насилие в ответ на конфликт, вероятно, возрастет, если иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответному насилию против целей на родине", - говорится в бюллетене.

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Отмечается, что многие недавние террористические атаки на территории страны были мотивированы антисемитскими или антиизраильскими настроениями.

"Конфликт может способствовать тому, что лица, находящиеся в США, начнут замышлять новые атаки", - сообщили американские власти.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Президент Дональд Трамп минувшей ночью в соцсетях сообщил, что не исключает смену режима в Иране. Тем временем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.

Также Трамп написал том, что ядерным объектам в Иране был нанесен монументальный ущерб.

Сегодня сообщалось, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву. Он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить сложившуюся ситуацию.