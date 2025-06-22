США нанесли удар по ядерным объектам Ирана

Дональд Трамп выступил с официальным обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане, передает NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что удары по ядерным объектам Ирана были "массированными и точными". Он отметил, что ключевые цели были "целиком и полностью уничтожены".

Трамп назвал атаку "впечатляющим военным успехом" и заявил, что Тегеран должен заключить мир. По его словам, в Иране осталось еще "много целей". Цель Соединенных Штатов, по словам президента страны, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного "спонсора терроризма в мире".

Трамп заявил, что из-за иранских атак погибли более тысячи американцев и "сотни тысяч на Ближнем Востоке и по всему миру".

"Я давно решил, что это не будет продолжаться", - сказал он.

Накануне мы писали, что Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп будет пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатией, однако в конечном итоге он сделает все, что потребуется для уничтожения иранской ядерной программы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

А до этого Трамп заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана. Также отмечалось, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщалось, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.