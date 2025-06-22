Премьер-министр Израиля Нетаньяху поблагодарил Трампа после атаки на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил президента США Дональда Трампа за удары по иранским ядерным объектам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выпустил официальное обращение к жителям страны. Он заявил, что сдержал свое обещание, которого дал с самого начала конфликта Израиля с Ираном о том, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены.

Он также добавил, что американская операция проводилась при полной координации с Армией обороны Израиля. Также Трамп поблагодарил Трампа. По его словам, глава Белого дома позвонил ему сразу после завершения операции США, чтобы поздравить его в ходе "очень теплой и трогательной беседы".

"Он поздравил меня, он поздравил нашу армию и он поздравил наш народ. Президент Трамп руководит свободным миром с силой. Он большой друг Израиля, друг, как никто другой", - сказал Нетаньяху.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вскоре в Иране заявили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности.

А накануне стало известно, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

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