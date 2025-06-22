Удары по Ирану в Конгрессе США назвали основанием для импичмента Трампа
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Конкгрессвумен Александрия Окасио-Кортес раскритиковала решение Дональда Трампа нанести удары по Ирану и заявила, что это является основанием для импичмента, передает NUR.KZ.
Член Конгресса США Алексания Окасио-Кортес опубликовала пост в X, в котором заявила, что после решения о нападении на Иран Дональду Трампу можно объявить импичмент.
"Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. Он импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить нас в ловушку на поколения.
Это абсолютное и явное основание для импичмента", - заявила конгрессвумен.
Атака США по ядерным объектам Ирана
Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.
После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности.
А накануне стало известно, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258127-udary-po-iranu-v-kongresse-ssha-nazvali-osnovaniem-dlya-impichmenta-trampa/
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