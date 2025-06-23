Иран призвал Совбез ООН принять меры против США и Израиля

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Тегеран ждет серьезного осуждения агрессии и нарушений международного права против республики.

"Применения эффективных мер принуждения против агрессоров, полноценного привлечения США и Израиля к ответственности", - заявил Иравани.

Еще постпред Ирана потребовал контроля МАГАТЭ за ядерными объектами Израиля.

"Поместить ядерные объекты Израиля под нормы безопасности Агентства", - призвал он.