Иран призвал Совбез ООН принять меры против США и Израиля
Опубликовано:
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля, передает РИА Новости.
Дипломат заявил, что Тегеран ждет серьезного осуждения агрессии и нарушений международного права против республики.
"Применения эффективных мер принуждения против агрессоров, полноценного привлечения США и Израиля к ответственности", - заявил Иравани.
Еще постпред Ирана потребовал контроля МАГАТЭ за ядерными объектами Израиля.
"Поместить ядерные объекты Израиля под нормы безопасности Агентства", - призвал он.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Air Astana отменила ряд рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
- Трамп не исключил смену режима в Иране
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258280-iran-prizval-sovbez-oon-prinyat-mery-protiv-ssha-i-izrailya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах