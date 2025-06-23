Украина отреагировала на вступление США в конфликт с Ираном

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением по поводу ударов США против ядерной программы Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

По информации агентства, Украина положительно отнеслась ко вступлению США в конфликт между Израилем и Ираном, при этом возложила ответственность за эскалацию на Тегеран.

Также МИД Украины выступило в заявлением, в котором говорится, что Украина выступает за прекращение иранской ядерной программы, чтобы она никогда не угрожала странам Ближнего Востока и другим государствам.

В МИД напомнили, что многолетние мирные усилия не имели результатов, а Вашингтон еще весной предупредил Тегеран о возможных последствиях.

"Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий", - пишет ведомство.

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В заявлении отмечается, что Иран также является соучастником России в войне с Украиной: Тегеран поставляет Москве дроны и технологии. Кроме того, Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

"Украина, которая сделала крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, как никто другой понимает уровень угрозы от оружия массового уничтожения. Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что иранский народ заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Президент Дональд Трамп минувшей ночью в соцсетях сообщил, что не исключает смену режима в Иране. Тем временем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.

Сегодня сообщалось, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву. Он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить сложившуюся ситуацию.

Кроме того, власти США предупредили о риске атак внутри страны после ударов по Ирану - национальная система предупреждения о террористической угрозе распространила соответствующий бюллетень.