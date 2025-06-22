"Катастрофические последствия": ООН назвал удары США по Ирану прямой угрозой всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал официальное заявление и назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности, передает NUR.KZ.

По словам Гутерриша, он серьезно встревожен применением силы Соединенными Штатами против Ирана.

"Это опасная эскалация в регионе, который уже находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности. Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что повлечет за собой катастрофические последствия для мирных жителей, региона и мира.

Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и другими нормами международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что в данной ситуации военного решения не существует и назвал дипломатию единственным способом решить все вопросы.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

А накануне стало известно, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

Ранее Русская служба Би-Би-Си представила интервью, в котором эксперт ООН рассказал о последствиях атаки Израиля по Ирану. Также сообщалось, что известно об иранском ядерном объекте Фордо - главной цели Израиля.

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