NBC: администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов

Администрация Трампа готовится к потенциальному возмездию со стороны Ирана. Следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По словам двух чиновников сферы обороны и высокопоставленного источника в Белом доме, следующие 48 часов будут особенно тревожными, так как администрация Трампа готовится к потенциальному возмездию.

"По словам чиновников, неясно, будет ли возмездие направлено на зарубежные или внутренние объекты, или на оба. Два чиновника, знакомых с военным планированием, заявили, что у Ирана уже есть планы по нанесению ударов по базам и активам США на Ближнем Востоке в случае необходимости, хотя они предупредили в то время, что нет никаких признаков неминуемого развертывания планов", - сказано в публикации.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А накануне стало известно, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

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