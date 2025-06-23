Трамп не исключил смену режима в Иране
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Президент США Дональд Трамп не стал отвергать идею смены власти в Иране, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.
"Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима? Сделаем Иран снова великим!" - написал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258271-tramp-ne-isklyuchil-smenu-rezhima-v-irane/
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