Трамп не исключил смену режима в Иране

Президент США Дональд Трамп не стал отвергать идею смены власти в Иране, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

"Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима? Сделаем Иран снова великим!" - написал он.

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