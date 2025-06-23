"Пытаются отговорить": поддерживаемые Ираном ополченцы планируют атаковать базы США

После атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, американские военные и представители разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, в ответ на удары по иранским ядерным объектам. Об этом источнику сообщил представитель США.

Однако, по его словам, иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить их от действий против американских баз.

При этом, госдепартамент США выпусти предупреждение для своих граждан по всему миру.

"Существует вероятность демонстраций против граждан США и интересов страны за рубежом. Государственный департамент рекомендует гражданам США по всему миру проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Президент Дональд Трамп минувшей ночью в соцсетях сообщил, что не исключает смену режима в Иране.

Также постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности организации с призывом принять меры против США и Израиля.