Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив на фоне атак США и Израиля

Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против суверенитета Ирана продолжится, заявил представитель КСИР Алирез Тангсири, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В ходе своего телевизионного обращения Тангсари сообщил, что Иран не оставит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа.

"Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится", - сказал генерал Тангсири.

Советник верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари также добавил, что Тегеран должен как можно скорее "закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства".

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская операция "Полуночный молот" была успешной, а ядерные амбиции Ирана уничтожены.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

В МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.