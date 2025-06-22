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    Йеменские хуситы пообещали вступиться за Иран в конфликте с Израилем и США

    Опубликовано:

    Знамя йеменских хуситов
    Знамя йеменских хуситов. Иллюстративное фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

    Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Хуситы официально заявили о своей поддержке Ирана в противостоянии с Израилем и США. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, содержание сюжета на русском приводит издание "РИА Новости".

    "Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в заявлении хуситов.

    В свою очередь член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сказал, что "США должны понести ответственность за последствия ударов по Ирану". Он подтвердил готовность вооруженных сил хуситов возобновить атаки против кораблей США в Красном море в ответ на удары по Ирану, пригрозив "более сильным и широким ответом".

    Русская служба Би-би-си ранее сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

    Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

    Атака США по ядерным объектам Ирана

    Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

    В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

    После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

    Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

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