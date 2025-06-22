В Иране заявили о намерении продолжать ядерные разработки после атак США

Организация по атомной энергии Ирана сделала заявление после атаки США на ядерные объекты страны. В Иране заявили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, передает NUR.KZ.

В Организации заявили, что атака США противоречит международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Американский враг через киберпространство взял на себя ответственность за атаку на вышеупомянутые объекты, которые находятся под постоянным наблюдением Международного агентства по атомной энергии", - сказано в сообщении.

В заявлении Организация выразила надежду, что международное сообщество осудит действия США и поддержит Иран.

"Организация по атомной энергии Ирана заверяет нацию, что, несмотря на злобные заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее революционных и мотивированных ученых и экспертов, она не допустит остановки развития этой национальной промышленности", - заявили в Иране.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности.

А накануне стало известно, что с момента начала атаки Израиля на Иран уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

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