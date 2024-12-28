В Кыргызстане рассказали о состоянии пострадавших при крушении в Актау

Двух пострадавших при крушении самолета под Актау граждан Кыргызстана могут выписать из больницы в ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение пресс-службы президента страны.

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Пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова Аскат Алагозов на своей странице в рассказал о самочувствии пациентов из Кыргызстана.

"Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Рината Асанова, пострадавшего в авиакатастрофе в Актау. Однако его текущее состояние остается тяжелым, и перевозка может быть опасной.

Как только врачи дадут разрешение, его перевезут на родину. Поэтому в настоящее время он получает медицинскую помощь и проходит лечение в местной больнице. Состояние двух других наших граждан оценивается как удовлетворительное, и их выписка из больницы запланирована на понедельник", - написал Алагозов.

Сегодня в Министерстве здравоохранения РК рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета под Актау и действиях, которые помогли спасти их жизни. Отмечалось, что с органами здравоохранения Кыргызстана прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших. Из них 2 транспортабельны, 1 - в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

После произошедшего некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии. Также он поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау.

Между тем в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.