МЧС показало кадры с места авиакатастрофы близ Актау
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В МЧС Казахстана показали кадры с места происшествия в Мангистауской области, где близ Актау сегодня рухнул самолет азербайджанской авиакомпании с 69 людьми на борту, передает NUR.KZ.
Фоторепортаж с места событий опубликован в Telegram-канале МЧС РК.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.
Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.
Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.
По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.
В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.
На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Пилоты самолета не выжили
Позже в Управлении здравоохранения Мангистауской области предоставили список выживших при авиакатастрофе в Актау.
По данным ДП на транспорте, по факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау возбуждено уголовное дело.
Дело по факту крушения самолета, в том числе и с гражданами России на борту, возбудил и Следком России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204861-mchs-pokazalo-kadry-s-mesta-aviakatastrofy-bliz-aktau-foto/