МЧС показало кадры с места авиакатастрофы близ Актау

В МЧС Казахстана показали кадры с места происшествия в Мангистауской области, где близ Актау сегодня рухнул самолет азербайджанской авиакомпании с 69 людьми на борту, передает NUR.KZ.

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Фоторепортаж с места событий опубликован в Telegram-канале МЧС РК.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Пилоты самолета не выжили

Позже в Управлении здравоохранения Мангистауской области предоставили список выживших при авиакатастрофе в Актау.

По данным ДП на транспорте, по факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау возбуждено уголовное дело.

Дело по факту крушения самолета, в том числе и с гражданами России на борту, возбудил и Следком России.

Крушение самолета близ Актау. Фото: МЧС РК

Крушение самолета близ Актау. Фото: МЧС РК

Крушение самолета близ Актау. Фото: МЧС РК