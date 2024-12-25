Жители Актау сдают кровь для выживших в авиакатастрофе пассажиров

Жителей Актау призвали помочь выжившим пассажирам, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета. Местные жители откликнулись на призыв.

Свежая публикация по теме: Блогера Азамата Сарсенбаева задержали после съемки места крушения самолета

В Instagram-аккаунте центра крови Мангистауской области сегодня обратились за помощью к местным жителям в связи с крушением самолета.

"Просим всех не равнодушных жителей нашей области прийти сейчас в центр крови и сдать кровь! Если вы здоровы, не употребляли сегодня жирной пищи, и, главное, хотите помочь нуждающимся людям, то мы ждем вас сегодня", - сказано в сообщении.

Как пишет издание Lada, жители откликнулись на призыв. На фотографиях видна очередь из желающих помочь пострадавшим.

По данным издания, жители города могут сдать кровь пострадавшим по адресу: 34А микрорайон, здание №1/2. Получить подробную информацию, в том числе о правилах донорства, можно по следующим контактам:

приемная: +7 (7292) 40-32-78;

номер мобильного телефона: +7 (708) 592-80-64;

регистратура: +7 (7292) 40-17-50;

номер телефона доверия: +7 (7292) 40-32-27.

В пресс-службе акимата Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ предоставили фотографии, сделанные в коридорах и палатах центра крови. На фото видно множество желающих помочь пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По неподтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту.

О том, что известно по текущей ситуации на данный момент, можно прочитать здесь.

Желающие сдать кровь. Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области