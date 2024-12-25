Крушение самолета близ Актау: что известно на текущий момент

Сегодня, 25 декабря, произошла авиакатастрофа с участием самолета азербайджанской авиакомпании - лайнер, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Блогера Азамата Сарсенбаева задержали после съемки места крушения самолета

В МЧС сообщили, что в 11:00 от диспетчера аэропорта Актау в ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту из Баку в Грозный, объявило аварийную ситуацию с посадкой в городе Актау.

К сожалению самолет потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В ведомстве заявили о 29 выживших - летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении.

В МЧС также уточнили, что среди выживших было двое детей. Их доставили в больницу.

А в Управлении здравоохранения Мангистауской области предоставили список пострадавших при авиакатастрофе близ Актау, доставленных в больницу.

В Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

СК России тоже возбудил уголовное дело по факту трагедии - устанавливаются обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Сам глава Азербайджана, который в момент трагедии находился в России на неформальном саммите глав стран СНГ, принял решение вернуться в Баку.