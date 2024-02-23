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Подрядчика рухнувшего во время землетрясения дома приговорили к 18 годам тюрьмы в Турции

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Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

В Турции подрядчика многоквартирного дома, который рухнул при землетрясении на юго-востоке страны в феврале 2023 года, осудили и приговорили к 18 годам тюремного заключения, сообщает Anadolu Agency.

В Шанлыурфе ведутся судебные разбирательства по делам, возбужденным против виновных в обрушении зданий в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции в феврале 2023 года.

Муслюма Демирера, подрядчика многоквартирного дома, разрушенного во время землетрясения, приговорили к 18 годам 1 месяцу и 15 суткам лишения свободы. В результате обрушения дома погибли 34 человека, ранения получили 10 человек.

По данным турецкого издания, адвокаты потерпевшей стороны просили приговорить Демирера к высшей мере наказания. Однако сторона обвиняемого сослалась на то, что их подзащитный также пострадал, потеряв сына под обломками того же здания.

Изначально Мюслим Демирер был приговорен к 21 году и 9 месяцам тюремного заключения. Смягчающим обстоятельством стала потеря сына под обломками этого же дома. В итоге срок был сокращен и подсудимого приговорили к 18 годам заключения.

Землетрясения в Турции в феврале 2023 года

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии.

16 февраля на юго-востоке Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным СМИ, в результате толчков обрушилось несколько зданий, пострадавших при первых землетрясениях в начале февраля. 19 февраля стало известно еще об одном сильном афтершоке магнитудой 5,1 в городе Гексун в провинции Кахраманмараш.

20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Сообщалось, что землетрясения следовали друг за другом с перерывом в три минуты. Специалисты считают, что эти толчки нельзя назвать афтершоком после первых землетрясений.

Толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Власти сообщали об угрозе цунами и призвали жителей держаться подальше от берега моря. Вслед за землетрясением последовало 32 афтершока.

В результате этих двух землетрясений, по официальным данным, погибли люди как в Турции, так и в Сирии. Еще несколько сотен жителей обеих стран получили ранения.

27 февраля на востоке Турции в 11 километрах от города Малатья произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Очевидцы показывали кадры, снятые во время толчков.

Глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения, произошедшего в турецкой Малатье, погиб один человек, 69 ранены.

Из-за подземных толчков в Турции обрушилось множество зданий. Именно это привело к гибели десятков тысяч людей. Некоторые из обрушений попадали в прямые эфиры местных телеканалов, также трагедию фиксировали и очевидцы.

Позже последствия землетрясения в Турции показали со спутника. Специалисты демонстрировали, как пострадавшие района выглядели до и после землетрясения.

После катастрофы в Турции начало расти недовольство по поводу несоблюдения правил строительства – рушились как старые, так и недавно возведенные дома.

Позже стало известно, что одного из архитекторов ЖК, развалившегося при землетрясении, задержали в аэропорту Стамбула. Также были арестованы 8 подрядчиков разрушенных землетрясением домов.

Сообщалось, что турецкие правоохранители задержали Оккеша Кавака – мэра города Нурдагы провинции Газиантеп, в котором после землетрясений 6 февраля почти не осталось целых зданий.

При этом в городе Эрзин, который находится в провинции Хатай, пострадавшей от разрушительного землетрясения, не упало ни одно здание. Отмечалось, что город уцелел именно благодаря жесткой политике его мэра в отношении застройщиков.

Тем не менее турецкий министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявлял, что большинство зданий были разрушены из-за проблем с грунтом, разжижения почвы, а также отсутствия инженерных коммуникаций.

По данным экспертов, ЧП нанесло ущерб экономики Турции на сумму около 70,8 млрд долларов. Потери национального дохода составят еще 10,4 млрд долларов, а потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062603-podryadchika-ruhnuvshego-vo-vremya-zemletryaseniya-doma-prigovorili-k-18-godam-tyurmy-v-turtsii/

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