Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции (видео)

Малатья, Турция. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

На востоке Турции в 11 км от города Малатья сегодня, 27 февраля, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2, сообщает официальный сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации центра, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 128 км к северо-западу от турецкого города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 11 км к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек.

Очаг залегал на глубине 5 км.

Интерактивная карта. Скриншот: emsc-csem.org

При этом, по данным с сайта Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD, магнитуда землетрясения составила 5,6. Очаг залегал на глубине 6,9 км в районе города Йешилъюрт провинции Малатья.

Ранее генеральный директор агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD Орхан Татар заявил, что афтершоки в Турции после разрушительных землетрясений будут продолжаться в течение длительного времени.

Как передает РИА Новости, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в результате землетрясения в турецкой Малатье пострадали два человека.

"На данный момент пострадали двое, надеемся, что никто не погиб", – цитирует агентство чиновника.

По данным AFAD, в результате землетрясения зафиксировано обрушение домов. В зоне ЧП работают спасатели.

Агентство Anadolu со ссылкой на министра нацобразования Махмута Озера пишет, что в результате землетрясения в Малатье, по предварительным данным, обрушились 22 жилые постройки, пострадали 20 человек, погибших нет.

Землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,7. Стихийное бедствие затронуло 10 провинций, в которых проживает 13,5 млн человек. Число погибших исчисляется десятками тысяч. Подземные толчки зафиксировали в Ливии и Сирии, их также почувствовали жители Батуми и Грузии.

По предварительным данным, ЧП нанесло ущерб экономике Турции на 84 млрд долларов. В пострадавших регионах разрушены дороги, тысячи зданий, инфраструктура. Помимо этого, после землетрясения образовался огромный тектонический разлом, который разделил на две части поле одной из деревень.

Между тем 20 февраля стало известно об еще одном землетрясении, произошедшем на границе Сирии и Турции, в результате которого погибли люди.

24 и 25 февраля по всей Турции зарегистрировали еще несколько землетрясений магнитудой от 4 и выше. А вчера, 26 февраля, в южной части Турции на границе с Сирией было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,4.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011004-zemletryasenie-magnitudoy-52-proizoshlo-na-vostoke-turtsii/