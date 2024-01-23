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Землетрясение в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана: что известно к этому часу

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жители пяти областей и трех мегаполисов Казахстана в ночь на 23 января ощутили землетрясение, эпицентр которого был на границе Кыргызстана и Китая. Что известно к этому часу, читайте в материале NUR.KZ.

Что происходило ночью в Алматы

Сегодня после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. Жители мегаполиса выбежали на улицы в домашней одежде, полусонные. По их словам, подземные толчки длились несколько минут.

Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения
Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Позже в ДЧС Алматы сообщили, что эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов, в Шымкенте – 2 балла.

Перепуганные ночным землетрясением алматинцы долгое время не возвращались в свои дома в ожидании повторных толчков. Горожане делились в соцсетях фото и видео с пробками на выезде из города.

Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения
Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пробки в Алматы после землетрясения
Пробки в Алматы после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений.

Спустя примерно 45 минут в Алматы произошли повторные толчки ощутимостью 2-3 балла.

Алматинцы в пунктах сбора
Алматинцы в пунктах сбора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казнете появилась информация о том, что в пять утра в мегаполисе ожидаются повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи.

В 03:43 сеть сейсмических станций МЧС Казахстана зарегистрировала еще одно землетрясение в Алматинской области, сведений об ощутимости не было. Как отметили в ДЧС, афтершоки уже затихают и "в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5-6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK-64 не ожидается".

Алматинцы в пунктах сбора
Алматинцы в пунктах сбора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы в пунктах сбора
Алматинцы в пунктах сбора. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Очередные подземные толчки в Алматы были зафиксированы в 05:19. Их ощутимость составила 2-3 балла.

Как сообщили в УОЗ Алматы, в результате землетрясения пострадали 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.

Из-за землетрясения в южной столице сегодня, 23 января, отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Как сказалось землетрясение на других регионах Казахстана

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Перепуганные подземными толчками жители Шымкента вышли на улицы посреди ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

"В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать", – сообщали спасатели.

Тем временем в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны заявили, что землетрясения на территории столицы зафиксировано не было.

В МЧС сообщили, что силы и средства ведомства приведены в повышенную готовность.

Как почувствовали землетрясения в соседних странах

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана, в этих республиках также были зарегистрированы подземные толчки. Так, в Бишкеке ощутимость составила 4-5 баллов, Иссыкской и Нарынской областях – 4 балла, в Ташкенте – 3 балла, Андижанской, Ферганской и Наманганской областях – 3−4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Добавим, что на киргизско-китайской границе зафиксировали землетрясение в 7 баллов. Землетрясение произошло в сельской местности Ушу, населенной уйгурами. Информации о разрушениях или погибших нет.

После первого мощного землетрясения произошло еще несколько толчков до 4,5 баллов.

В 07:25 по времени Астаны на границе Кыргызстана и Китая произошло еще одно землетрясение. Его эпицентр расположен в 262 км на юго-восток от Алматы. При этом на территории Казахстана ощутимости нет.

Что делать при землетрясении?

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повторится;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи:
  • не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056933-zemletryasenie-v-treh-megapolisah-i-pyati-oblastyah-kazahstana-chto-izvestno-k-etomu-chasu/

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