Землетрясение в Алматы: в Китае зафиксированы подземные толчки в 7 баллов

На киргизско-китайской границе зафиксировали землетрясение в 7 баллов. Землетрясение произошло в сельской местности Ушу, населенной уйгурами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

На границе Китая и Кыргызстана, как сообщает издание, произошло мощное землетрясение в 7 баллов. При этом толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Казахстане.

Согласно данным сейсмоцентра Китая, землетрясение произошло в округе Ушу в ночь на 23 января. Информации о разрушениях или погибших нет.

Сообщается, что после первого мощного землетрясения произошло еще несколько толчков до 4,5 баллов.

"Национальное пожарно-спасательное управление Китая опубликовало в социальных сетях видео, на котором видно, как пожарные едут к эпицентру землетрясения. На видео, опубликованном пользователем Weibo, видно, как жители стоят на улице в зимних куртках, а на фотографии, опубликованной государственной телекомпанией CCTV, видна треснувшая стена с отвалившимися кусками", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы - в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Кроме этого, в Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки - жители в страхе покинули свои дома.