Слухи о повторных толчках в пять утра опровергли в ДЧС Алматы

В Казнете распространяется информация о том, что в пять утра в Алматы ожидаются повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи, передает корреспондент NUR.KZ.

"На данный момент распространяется неверная, ложная информация по поводу повторных разрушительных землетрясений в районе 5 часов утра. Просим вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, представителями ДЧС Алматы. Повторные толчки по данным Института сейсмологии на данный момент не прогнозируются", - сообщил Нурлан Атыгаев.