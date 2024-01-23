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Слухи о повторных толчках в пять утра опровергли в ДЧС Алматы

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Люди на улице
Люди на улицах Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казнете распространяется информация о том, что в пять утра в Алматы ожидаются повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи, передает корреспондент NUR.KZ.

"На данный момент распространяется неверная, ложная информация по поводу повторных разрушительных землетрясений в районе 5 часов утра. Просим вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, представителями ДЧС Алматы. Повторные толчки по данным Института сейсмологии на данный момент не прогнозируются", - сообщил Нурлан Атыгаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056876-povtornye-tolchki-ne-prognoziruyutsya-glavnyy-spasatel-almaty-nurlan-atygaev/

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