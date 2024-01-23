Пробки, эвакуация, очереди на АЗС: как алматинцы отреагировали на землетрясение (видео)
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Перепуганные ночным землетрясением алматинцы публикуют в соцсетях видео и фото, на которых они покидают дома в ожидании повторных толчков, передает корреспондент NUR.KZ.
Массовая паника
В Telegram-каналах и Instagram-пабликах появляются видео, на которых встревоженные горожане выходят из домов и спускаются по лестничным пролетам.
Пробки в городе
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056867-kak-v-almaty-otreagirovali-na-zemletryasenie-video/