Пробки, эвакуация, очереди на АЗС: как алматинцы отреагировали на землетрясение (видео)

Перепуганные ночным землетрясением алматинцы публикуют в соцсетях видео и фото, на которых они покидают дома в ожидании повторных толчков, передает корреспондент NUR.KZ.

Массовая паника

В Telegram-каналах и Instagram-пабликах появляются видео, на которых встревоженные горожане выходят из домов и спускаются по лестничным пролетам.

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