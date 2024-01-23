Новое землетрясение зафиксировали на границе Китая и Кыргызстана
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Еще одно землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ".
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 07:52 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении.
На территории Казахстана ощутимости нет.
Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.
Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы - в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.
Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.
К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.
Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.
Кроме этого, в Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки - жители в страхе покинули свои дома.
Сообщалось также, что сегодня ночью на киргизско-китайской границе зафиксировали землетрясение в 7 баллов. Землетрясение произошло в сельской местности Ушу, населенной уйгурами.
Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. С инструкцией можно ознакомиться здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056934-esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-kyrgyzstana-s-kitaem/