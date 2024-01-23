Новое землетрясение зафиксировали на границе Китая и Кыргызстана

Еще одно землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ".

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 07:52 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении.

На территории Казахстана ощутимости нет.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы - в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Кроме этого, в Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки - жители в страхе покинули свои дома.

Сообщалось также, что сегодня ночью на киргизско-китайской границе зафиксировали землетрясение в 7 баллов. Землетрясение произошло в сельской местности Ушу, населенной уйгурами.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. С инструкцией можно ознакомиться здесь.