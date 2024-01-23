Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новое землетрясение зафиксировали на границе Китая и Кыргызстана

Опубликовано:

Местность на границе Китая и Кыргызстана
Местность на границе Китая и Кыргызстана. Иллюстративное фото: Arterra/Universal Images Group via Getty Images

Еще одно землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ".

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 07:52 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении.

На территории Казахстана ощутимости нет.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы - в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Кроме этого, в Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки - жители в страхе покинули свои дома.

Сообщалось также, что сегодня ночью на киргизско-китайской границе зафиксировали землетрясение в 7 баллов. Землетрясение произошло в сельской местности Ушу, населенной уйгурами.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. С инструкцией можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056934-esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-kyrgyzstana-s-kitaem/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.