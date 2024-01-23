Новое землетрясение почувствовали в Алматы утром

В Алматинской области во вторник, 23 января, зарегистрировали еще одно землетрясение - ощутимость в Алматы составила 2-3 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:19.

Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Сведения об ощутимости по шкале МSК-64: в Алматы 2-3 балла.

"ДЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о порядке действии при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повторится;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи:

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Между тем сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

В Алматы из-за землетрясения сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.