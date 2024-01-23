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Повторные толчки произошли в Алматы

Опубликовано:

Землетрясение
Землетрясение. Фото: NUR.KZ

Повторные толчки произошли в Алматы после землетрясения, которое случилось в мегаполисе около полуночи. Они были слабее, передает корреспондент NUR.KZ.

Толчки были слабее и длились меньше по времени.

"В 00.43 Институтом сейсмологии зарегистрированы повторные подземные толчки небольшой магнитудой около 3 баллов. Просим вас соблюдать спокойствие, всем находиться в безопасных местах, то есть, на улице, вдали от зданий и сооружений. На данный момент сведений о разрушениях не поступало, жертв и пострадавших нет", - сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Между тем, сейсмологи сообщили данные о произошедшем ранее землетрясении в Алматы.

Алматинцы делятся своим впечатлениями, многие до сих пор находятся на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056870-povtornye-tolchki-proizoshli-v-almaty/

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