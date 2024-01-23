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Прогноз по землетрясениям в Алматы озвучили сейсмологи

Опубликовано:

Сейсмологи
Сейсмологи. Фото: ДЧС Алматы

Прогноз по землетрясениям в Алматы озвучили сейсмологи, передает NUR.KZ. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

"На базе Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Комиссия проводит оценку сейсмической ситуации на территории Алматинского прогностического полигона, по итогам которой будет подготовлен Протокол внеочередного заседания комиссии. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается", - рассказали в ДЧС.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056909-prognoz-po-zemletryaseniyam-v-almaty-ozvuchili-seysmologi/

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