Прогноз по землетрясениям в Алматы озвучили сейсмологи, передает NUR.KZ. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

"На базе Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Комиссия проводит оценку сейсмической ситуации на территории Алматинского прогностического полигона, по итогам которой будет подготовлен Протокол внеочередного заседания комиссии. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается", - рассказали в ДЧС.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.