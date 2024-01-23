В результате землетрясения в Алматы пострадали 8 человек

В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 часов 23 января пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города, передает NUR.KZ.

В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 23 января пострадали 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.

"Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов.

Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу.

Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Между тем сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.