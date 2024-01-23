Землетрясения в Астане не было, заявили в столичном ДЧС
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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны заявили, что землетрясения на территории города зафиксировано не было, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
В департаменте заверяют, что на территории города подземных толчков зафиксировано не было. Комментарий ДЧС в своем Telegram-канале публикует акимат.
"23 января 2024 года примерно в 00:19 в Управление кризисных ситуаций ДЧС города Астаны поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения.
Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытии на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили, пострадавших не зарегистрировано", – заявили в ДЧС Астаны.
В ДЧС уверяют: землетрясения в Астане не было – это были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы.
Тем не менее в Астане в настоящее время действует оперативный штаб, организована горячая линия по следующим телефонам:
- +7 (7172) 24-51-47;
- +7 (7172) 24-51-71.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056897-s-zayavleniem-kasatelno-zemletryaseniya-vystupili-v-dchs-astany/