Землетрясения в Астане не было, заявили в столичном ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны заявили, что землетрясения на территории города зафиксировано не было, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В департаменте заверяют, что на территории города подземных толчков зафиксировано не было. Комментарий ДЧС в своем Telegram-канале публикует акимат.

"23 января 2024 года примерно в 00:19 в Управление кризисных ситуаций ДЧС города Астаны поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения.

Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытии на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили, пострадавших не зарегистрировано", – заявили в ДЧС Астаны.

В ДЧС уверяют: землетрясения в Астане не было – это были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы.

Тем не менее в Астане в настоящее время действует оперативный штаб, организована горячая линия по следующим телефонам: