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Еще одно землетрясение зафиксировали в Алматинской области

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Оборудование, фиксирующее подземные толчки
Оборудование, фиксирующее подземные толчки. Иллюстративное фото: Furchin / Getty Images

Сеть сейсмических станций МЧС Казахстана зарегистрировала еще одно землетрясение в Алматинской области - сведений об ощутимости нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Алматинской области, еще одно землетрясение было зафиксировано в 03:43.

Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Сведения об ощутимости по шкале МSК-64 на территории Казахстана нет.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Между тем сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

В Алматы из-за землетрясения сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.

К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056918-esche-odno-zemletryasenie-zafiksirovali-v-almatinskoy-oblasti/

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